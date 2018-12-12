В Беларуси хотят расселить по фермам сов, чтобы они защищали урожай от грызунов

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В Беларуси осталась последняя пара сов-сипух - она живет на ферме на Брестчине. Орнитологи «Аховы птушак Бацькаўшчыны» придумали, как увеличить популяцию этих красивых сов на юго-западе Беларуси. Нужно построить им домики!

Сипухи селятся близко к человеку, но только если есть подходящие условия - например, им нравятся чердаки, сараи, фермы. Орнитологи АПБ предлагают оборудовать совам домики на фермах в Каменецком, Брестском, Малоритском районах.

В таких домиках с удовольствием селятся сипухи. Фото: АПБ

Специалисты изучили опыт Голландии, Бельгии, Англии и Чехии - там сипухи охотно заселяют искусственные гнездовья. Орнитологи рассчитывают, что домики на белорусских фермах займут птицы из Польши. Эти совы выводят птенцов два раза в год - они могут довольно быстро расселиться.

Сипуха - гроза мышей. Фото: АПБ

- Сипухи - не только симпатичные птицы. Они могут приносить реальную пользу нашему сельскому хозяйству. В нашей стране официально есть два метода борьбы с грызунами: химический и механический - всем знакомые мышеловки. Совы могут стать третьим методом - биологическим! Это самый экологичный и безвредный способ борьбы с грызунами, - рассказывает орнитолог АПБ Юрий Янкевич. - Грызуны едят зерно, совы едят грызунов - так они помогут нашему сельскому хозяйству. Эта идея была апробирована в странах Европы и Америки, но в Беларуси пока не применялась.

Орнитологи планируют изготовить 20 домиков для сов. Они делаются из плит osb. На это нужно чуть больше 1000 рублей. Деньги собирают на платформе «Улей». За сутки удалось собрать больше половины от нужной суммы. Но чем больше домиков, тем больше сов!

За помощь проекту можно получить значок с сипухой, плакат, набор открыток, определитель птиц, экскурсию-наблюдение за совами в сопровождении орнитолога и даже именной домик!