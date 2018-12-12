2018-12-12T13:59:36+03:00
Общество
КП Беларусь

МИД: среди пострадавших при стрельбе в Страсбурге белорусов нет

Вчера во французском городе на ярмарке устроили пальбу, из-за которой пострадали 12 человек
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Полиция официально сообщает о трех погибших и 13 раненых в результате стрельбы в Страсбурге. Фото: ReutersПолиция официально сообщает о трех погибших и 13 раненых в результате стрельбы в Страсбурге. Фото: Reuters
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- По информации французской полиции, граждан Беларуси среди пострадавших в Страсбурге нет, - сообщил официальный twitter-аккаунт Министерства иностранных дел Беларуси.

Для оперативного получения информации французскими властями отрыта горячая линия: 0 811 000 667. Контактная информация Посольства Беларуси во Франции: +33 144146975, +33 609784140, +33 695480864, +33 650601712.

Напомним, 11 декабря в Страсбурге три человека погибли, еще 13 граждан пострадали, когда злоумышленник открыл стрельбу на рождественской ярмарке в центре города. На поиски подозреваемого власти бросили 350 полицейских, два вертолета, а также солдат антитеррористической операции «Сантинель». Во Франции усилили антитеррористические меры. Сообщалось, что мужчину должны были задержать ранее в тот же день по подозрению в причастности к покушению на убийство и к ограблениям.

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