2018-12-12T15:09:13+03:00
Общество
КП Беларусь

Милиция задержала лжегазовщиков, обворовывавших пенсионеров на дому

Один отвлекал хозяев, второй выискивал и крал ценности
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В милиции просят граждан, которые могли стать жертвами злоумышленников, обратиться в оперативно-дежурную службу Минского РУВД. Фото: пресс-служба УВД МиноблисполкомаВ милиции просят граждан, которые могли стать жертвами злоумышленников, обратиться в оперативно-дежурную службу Минского РУВД. Фото: пресс-служба УВД Миноблисполкома
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В прошлом месяце отделение милиции Заславля поступило заявление от 80-летней пенсионерки, которая сообщила, что после визита «газовщиков» 45 рублей, 5 долларов США и банковская карточка, с которой позже злоумышленники сняли более тысячи рублей. Как выяснилось, в квартиру пенсионерки позвонили двое неизвестных мужчин, которые представились работниками «Мингаза». Женщина пустила их в квартиру. Дальше лжегазовщики действовали по схеме: один отвлекал хозяйку на кухне, якобы проверяя оборудование, второй совершал кражу. В милиции сообщили, что аналогичные преступления уже фиксировались ранее, совпадали и приметы преступников.

Сотрудники уголовного розыска Минского района совместно с сотрудниками УВД Минской области и ГУВД Минска установили, что к кражам могут быть причастны неработающие жители Рязанской области, которые специально приезжали в Беларусь, чтобы совершать хищения. Оперативники ожидали, что злоумышленники и дальше будут проворачивать свою преступную схему. И 8 декабря злоумышленников задержали с поличным - сразу после того, как они таким же способом совершили кражу в квартире 82-летней пенсионерки в Колодищах.

Задержанные были помещены в изолятор временного содержания. В отношении них было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.205 «Кража, совершенная повторно, либо группой лиц, либо с проникновением в жилище» УК Республики Беларусь, сообщает милиция Минской области.

В милиции просят граждан, которые могли стать жертвами злоумышленников, обратиться в оперативно-дежурную службу Минского РУВД. Контактные телефоны оперативно-дежурной службы Минского РУВД: 8-017-229-07-04, 8-017-267-26-39, 8-017-268-88-02, 8-029-686-76-90, 8-029-507-86-40.

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