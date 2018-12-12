2018-12-12T14:33:56+03:00
Происшествия
КП Беларусь

8-классница в Гомеле бросилась с 7-го этажа и выжила

По неофициальной информации, школьница пыталась совершить суицид после ссоры с мамой
Павел МИЦКЕВИЧ
Поделиться:
8-классница в Гомеле бросилась с 7 этажа и выжила8-классница в Гомеле бросилась с 7 этажа и выжилаФото: Павел МИЦКЕВИЧ
Изменить размер текста:

На днях в Гомеле 13-летняя девушка выпала из окна 7-го этажа своей квартиры, но осталась жива. Школьницу госпитализировали в реанимацию. В больнице не раскрывают сведения о нынешнем состоянии здоровья девушки. В ее школе и отделе образования, спорта и туризма администрации Железнодорожного района наотрез отказываются комментировать инцидент. В обоих случаях в ответ на вопросы бросили трубку.

Как рассказали «КП» знакомые девушки, она пыталась совершить самоубийство:

- Поругалась с мамой, написала предсмертную записку для нее и лучшей подруги. Мама ушла, а она выпила и спрыгнула. Говорят, ей крупно повезло: кости почти целы. Пришла в сознание, жить будет.

На странице девушки в соцсети в открытом доступе нет каких-либо записей - только фото на морском побережье.

Напомним, Беларусь заняла пятое место в мире по количеству суицидов >

БУДЬ В КУРСЕ!

Телефон доверия для взрослых - 8017-290-44-44 (круглосуточно).

8 (017) 246-03-03 - бесплатный анонимный телефон доверия для детей, подростков и их родителей в Минске (круглосуточно).

8 (017) 202-04-01 (Минская область) - телефон экстренной психологической помощи «Телефон доверия» (круглосуточно).

8 (017) 328-89-30 - горячая линия Городского клинического детского психиатрического диспансера (понедельник - пятница с 8.00 до 20.00).

8 (801) 100-16-11 - общенациональная горячая линия для несовершеннолетних, попавших в кризисную ситуацию. Звонки для всех абонентов со стационарного телефона - бесплатны.

Как спасти близкого человека от депрессии и мыслях о самоубийстве? (подробнее)

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Белорусские лесхозы начнут продавать новогодние елки с 20 декабря
Фотофакт. 57-летний водитель микроавтобуса пошел на обгон и протаранил встречную «Мазду»
Белстат: реальные доходы белорусов в 2018 году выросли
В Бобруйске пьяная автоледи сбила насмерть пешехода, разнесла забор и и врезалась в стену дома
Больше 200 тысяч туристов из 20 стран отдохнули в этом году в белорусских здравницах
Volkswagen лоб в лоб въехал в маршрутку с пассажирами: есть погибший
Брестскую область засыпало снегом. А 18 декабря снежно будет по всей стране
В Шумилино девушка потратила 240 рублей с карточки подруги на «поцелуйчики» в соцсети
Проголосовали за логотип, который будет представлять Беларусь
Пять дней выходных или шесть? Почему было два варианта переноса рабочих дней в мае?
В Оршанском районе на пожаре погиб человек, спасатели не знают, мужчина это или женщина