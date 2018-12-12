8-классница в Гомеле бросилась с 7-го этажа и выжила

8-классница в Гомеле бросилась с 7 этажа и выжила Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

По неофициальной информации, школьница пыталась совершить суицид после ссоры с мамой

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На днях в Гомеле 13-летняя девушка выпала из окна 7-го этажа своей квартиры, но осталась жива. Школьницу госпитализировали в реанимацию. В больнице не раскрывают сведения о нынешнем состоянии здоровья девушки. В ее школе и отделе образования, спорта и туризма администрации Железнодорожного района наотрез отказываются комментировать инцидент. В обоих случаях в ответ на вопросы бросили трубку.

Как рассказали «КП» знакомые девушки, она пыталась совершить самоубийство:

- Поругалась с мамой, написала предсмертную записку для нее и лучшей подруги. Мама ушла, а она выпила и спрыгнула. Говорят, ей крупно повезло: кости почти целы. Пришла в сознание, жить будет.

На странице девушки в соцсети в открытом доступе нет каких-либо записей - только фото на морском побережье.

Напомним, Беларусь заняла пятое место в мире по количеству суицидов >

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