2018-12-12T16:12:59+03:00
Общество
КП Беларусь

Сегодня в первый рейс отправится поезд Минск - Казань

Маршрут пройдет через Смоленск, Тулу, Ряжск, Пензу, Сызрань и Ульяновск
Захар ПЛАТОНОВ
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Новый маршрут свяжет Минск и Казань.Новый маршрут свяжет Минск и Казань.Фото: Оксана БРОВАЧ
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В составе поезда предусмотрены беспересадочные вагоны Гомель - Казань и Брест - Казань, которые позволят связать такие областные и районные центры Республики Беларусь, как Гомель, Могилев, Орша, Брест, Барановичи, с крупными регионами Российской Федерации, сообщает БЖД.

Также расписание поезда предусматривает удобную пересадку из районных и областных центров Минской и Гродненской областей (Гродно, Мосты, Лида и Молодечно) по станции Минск-Пассажирский и Витебской области по станции Орша-Центральная.

Поезд №328/327 Минск - Казань формирования Белорусской железной дороги с 12 декабря будет курсировать круглогодично один раз в неделю отправлением из столицы Беларуси по средам в 21.55 и прибытием в столицу Татарстана по пятницам в 17.53. Из Казани поезд будет отправляться с 15 декабря по субботам в 7.43 и прибывать в Минск по понедельникам в 5.13.

Продавать билеты будут за 60 суток до отправления поезда.

На данный маршрут предусмотрена система скидок. Для организованных групп пассажиров от 10 до 24 человек предоставляется скидка 20%, для групп от 25 и более человек - 30%, а также 10% скидка при проезде в плацкартных вагонах на боковых местах.

При покупке билетов в купейные и вагоны СВ за 60 - 31 сутки до отправления поезда пассажирам предоставляется скидка 20%, за 30 - 21 сутки - 15%, при одновременном оформлении билетов туда и обратно предусмотрена скидка 10%.

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