2018-12-12T17:24:29+03:00
Общество
КП Беларусь

Первый самолет Лукашенко снова выставили на торги: в тот раз покупателей не нашлось

Начальная цена за Ту-154 в VIP-компоновке – два миллиона долларов
Геннадий МОЖЕЙКО
Поделиться:
Первый самолет Лукашенко снова выставили на торги: в тот раз покупателей не нашлось.Первый самолет Лукашенко снова выставили на торги: в тот раз покупателей не нашлось.Фото: Геннадий МОЖЕЙКО
Изменить размер текста:

Первый аукцион назначили на 5 декабря – но желающих не нашлось. Следующий аукцион назначили на 17 декабря. Начальная цена – 4,3 миллиона рублей. Покупателем может быть как юридические, так и физические лица – даже иностранцы. Однако просто так осмотреть лот потенциальным покупателям не дают – отказали даже представителями СМИ.

Напомним, этот самолет в 1995 году купили новым – специально для нужд президента Беларуси, которым всего год назад стал Александр Лукашенко. Самолет в VIP-компоновке: вместо 152 пасажиров он рассчитан всего на 49 мест. Изначально самолет был в бело-красно-белой раскраске, но уже с новым государственным гербом – референдум о смене символов прошел буквально пару месяцев назад. В ноябре 1995 года на этом самолете Лукашенко впервые полетел в США. В 2003 году президент «пересел» на новенький Boeing 737, потом на Boeing 767, на котором раньше летал Туркменбаши. В 2013 году Лукашенко рассказывал:

- Самолеты дешево не каштуюць. И чтоб вы знали, у президента самолет 3-5 лет, и его меняют. А у меня вот, Семашко на нем иногда летает, самолет Ту-154, который уже не везде пускают, он до сих пор летает.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В центре Минска ржавеет vip-самолет Юлии Тимошенко. Для борта ценой в 3,3 миллиона долларов не могут найти нового хозяина.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Белорусские лесхозы начнут продавать новогодние елки с 20 декабря
Фотофакт. 57-летний водитель микроавтобуса пошел на обгон и протаранил встречную «Мазду»
Белстат: реальные доходы белорусов в 2018 году выросли
В Бобруйске пьяная автоледи сбила насмерть пешехода, разнесла забор и и врезалась в стену дома
Больше 200 тысяч туристов из 20 стран отдохнули в этом году в белорусских здравницах
Volkswagen лоб в лоб въехал в маршрутку с пассажирами: есть погибший
Брестскую область засыпало снегом. А 18 декабря снежно будет по всей стране
В Шумилино девушка потратила 240 рублей с карточки подруги на «поцелуйчики» в соцсети
Проголосовали за логотип, который будет представлять Беларусь
Пять дней выходных или шесть? Почему было два варианта переноса рабочих дней в мае?
В Оршанском районе на пожаре погиб человек, спасатели не знают, мужчина это или женщина