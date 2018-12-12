Первый самолет Лукашенко снова выставили на торги: в тот раз покупателей не нашлось. Фото: Геннадий МОЖЕЙКО

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Первый аукцион назначили на 5 декабря – но желающих не нашлось. Следующий аукцион назначили на 17 декабря. Начальная цена – 4,3 миллиона рублей. Покупателем может быть как юридические, так и физические лица – даже иностранцы. Однако просто так осмотреть лот потенциальным покупателям не дают – отказали даже представителями СМИ.

Напомним, этот самолет в 1995 году купили новым – специально для нужд президента Беларуси, которым всего год назад стал Александр Лукашенко. Самолет в VIP-компоновке: вместо 152 пасажиров он рассчитан всего на 49 мест. Изначально самолет был в бело-красно-белой раскраске, но уже с новым государственным гербом – референдум о смене символов прошел буквально пару месяцев назад. В ноябре 1995 года на этом самолете Лукашенко впервые полетел в США. В 2003 году президент «пересел» на новенький Boeing 737, потом на Boeing 767, на котором раньше летал Туркменбаши. В 2013 году Лукашенко рассказывал:

- Самолеты дешево не каштуюць. И чтоб вы знали, у президента самолет 3-5 лет, и его меняют. А у меня вот, Семашко на нем иногда летает, самолет Ту-154, который уже не везде пускают, он до сих пор летает.

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