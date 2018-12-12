В Новополоцке на пешеходном переходе автомобиль сбил женщину

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В среду утром около 7.00 72-летний водитель, двигаясь на автомобиле "Форд Эскорт" по улице Калинина в Новополоцке, не предоставил преимущество пешеходу, 49-летней женщине. В результате ДТП местная жительница получила травмы и была госпитализирована. Проводится проверка, - сообщает УГАИ УВД Витебского облисполкома. Судя по видео, которое опубликовала Госавтоинспекция, удар получился сильным, после столкновения женщина отлетела на несколько метров.