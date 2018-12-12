Белорус пытался привезти из Украины пистолет Luger

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Инцидент произошел ночью 11 декабря в пункте пропуска Веселовка. Оформление на въезд в Беларусь проходил автомобиль Renault белорусской регистрации. Во время осмотра водителя с применением технических средств пограничного контроля под его верхней одеждой был обнаружен завернутый в полиэтиленовый пакет предмет, внешне похожий по форме на пистолет.

Как пояснил 56-летний белорус, в свертке находился 9-мм пистолет марки Luger P-08. Также у мужчины под одеждой выявлены скрытые и плотно упакованные еще два предмета, которые оказались составными частями другого стрелкового оружия.

При дальнейшем осмотре автомобиля, совместно с сотрудниками таможни, под капотом за двигателем была обнаружена небольшая коробка, в которой находилось 20 патронов к пистолету, рассказали в Госпогранкомитете.

Все предметы изъяты сотрудниками таможни для проведения экспертизы. Продолжается разбирательство.