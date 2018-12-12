В Беларуси каждый год производятся товары для IKEA на 80 млн. евро

В Беларуси ежегодно производятся товары для IKEA на 80 млн евро. Фото с сайта pixabay.com

Наша страна - одна из 50, в которых шведский концерн заказывает продукцию

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Специалисты IKEA сами разрабатывают дизайн продукции. А затем произведенные под заказ в Беларуси мебель, текстиль и аксессуары продаются в магазинах IKEA по всему миру. По словам менеджера концерна по закупкам и логистике в странах Центральной Европы Катажины Вархал, один из основных принципов работы концерна - долгосрочное сотрудничество.

- У нас свыше 1 тысячи поставщиков товаров, а средняя продолжительность сотрудничества - около 11 лет. Концерн давно и эффективно взаимодействует с различными белорусскими компаниями, а в Минске около 20 лет работает представительство IKEA, - рассказала она.

Вопросы расширения использования белорусских возможностей для данного шведского концерна рассматриваются на двухдневном мероприятии, которое началось 12 декабря в Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень". На встрече собрались представители 30 компаний из разных стран мира, в том числе Беларуси, пишет belta.by.