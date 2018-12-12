В Минске на улице Кижеватова автобус сбил косулю

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Авария произошла 12 декабря около 13.50. Оперативный дежурный сообщил сотрудникам ДПС отдела ГАИ Октябрьского РУВД Минска, что на улице Кижеватова в районе дома №88 на проезжей части лежит животное.

Сотрудники Госавтоинспекции прибыли на место, но никого на дороге не обнаружили.

Как рассказал им водитель-очевидец, на животное (предположительно, косулю) совершил наезд водитель желтого автобуса. Затем на место ДТП подъехал автомобиль ГАЗ, водитель которого положил животное в кузов своего автомобиля и уехал в неизвестном направлении, сообщили в ОАиП УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Водителя установили и задержали. На месте работает следственно-оперативная группа.