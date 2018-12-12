2018-12-13T10:11:33+03:00
Экономика
КП Беларусь

В Гродно здание бассейна продали за 550 долларов

Оно не эксплуатировалось несколько лет
Надежда СЕРГЕЕВА
Поделиться:
В Гродно здание бассейна "Лазурный" продали за 550 долларов. Фото с сайта pixabay.comВ Гродно здание бассейна "Лазурный" продали за 550 долларов. Фото с сайта pixabay.com
Изменить размер текста:

Новым владельцем здания бассейна "Лазурный" стало одно из обществ с ограниченной ответственностью. Бассейн выставлялся на аукцион на протяжении нескольких лет, стартовая цена в конце концов снизилась до одной базовой величины. На очередной аукцион была подана одна заявка. Согласно процедуре торгов объект был продан за 45 базовых величин плюс 5 процентов, пишет belta.by.

В условиях продажи говорится, что новый собственник в течение года должен разработать проектно-сметную документацию на капитальный ремонт или реконструкцию здания под объект общественного назначения. Ввести его в строй нужно будет в течение трех лет. Причем не менее половины площадей должны использоваться для физкультурно-оздоровительных и спортивных целей. Также необходимо провести благоустройство прилегающей территории.

Бассейн был построен в 1973 году.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Белорусские лесхозы начнут продавать новогодние елки с 20 декабря
Фотофакт. 57-летний водитель микроавтобуса пошел на обгон и протаранил встречную «Мазду»
Белстат: реальные доходы белорусов в 2018 году выросли
В Бобруйске пьяная автоледи сбила насмерть пешехода, разнесла забор и и врезалась в стену дома
Больше 200 тысяч туристов из 20 стран отдохнули в этом году в белорусских здравницах
Volkswagen лоб в лоб въехал в маршрутку с пассажирами: есть погибший
Брестскую область засыпало снегом. А 18 декабря снежно будет по всей стране
В Шумилино девушка потратила 240 рублей с карточки подруги на «поцелуйчики» в соцсети
Проголосовали за логотип, который будет представлять Беларусь
Пять дней выходных или шесть? Почему было два варианта переноса рабочих дней в мае?
В Оршанском районе на пожаре погиб человек, спасатели не знают, мужчина это или женщина