В Гродно здание бассейна продали за 550 долларов

Оно не эксплуатировалось несколько лет

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Новым владельцем здания бассейна "Лазурный" стало одно из обществ с ограниченной ответственностью. Бассейн выставлялся на аукцион на протяжении нескольких лет, стартовая цена в конце концов снизилась до одной базовой величины. На очередной аукцион была подана одна заявка. Согласно процедуре торгов объект был продан за 45 базовых величин плюс 5 процентов, пишет belta.by.

В условиях продажи говорится, что новый собственник в течение года должен разработать проектно-сметную документацию на капитальный ремонт или реконструкцию здания под объект общественного назначения. Ввести его в строй нужно будет в течение трех лет. Причем не менее половины площадей должны использоваться для физкультурно-оздоровительных и спортивных целей. Также необходимо провести благоустройство прилегающей территории.

Бассейн был построен в 1973 году.