2018-12-13T10:13:35+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Колодищах автомобиль сбил школьника - водитель скрылся

ГАИ разыскивает нарушителя
Надежда СЕРГЕЕВА
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В Колодищах автомобиль сбил школьникаВ Колодищах автомобиль сбил школьникаФото: Павел МАРТИНЧИК
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ДТП произошло утром 12 декабря на улице Войсковой в поселке Колодищи Минского района.

- Около 7.30 водитель неустановленного авто совершил наезд на девятиклассника. После этого он покинул место ДТП в направлении улицы Кирова. Подросток с травмами был доставлен в больницу, - сообщили belta.by в УГАИ УВД Минского облисполкома.

ГАИ Минской области просит очевидцев и лиц, располагающих какой-либо информацией по данному факту или записями с видеорегистраторов, позвонить по телефонам: 8 (017) 229-04-44, 8 (029) 767-33-39 или 102.

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