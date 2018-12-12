В минском аэропорту грузчики украли 8 квадрокоптеров

В минском аэропорту грузчики похитили восемь квадрокоптеров Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

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28-летний и 43-летний грузчики транспортно-логистического центра РУП "Национальный аэропорт "Минск" 21 ноября похитили 8 хранившихся там квадрокоптеров, принадлежащих юридическому лицу. Затем вывезли технику за территорию аэропорта и продали. Стоимость похищенного имущества составляет более 6 тысяч рублей, сообщили в СК.

Мужчины задержаны сотрудниками Минского отдела внутренних дел на воздушном транспорте. Действия подозреваемых квалифицированы следователями по ч. 3 ст. 205 (кража) УК Беларуси.

Следователями проводятся неотложные следственные действия по закреплению доказательств, изъято похищенное имущество.

Расследование уголовного дела продолжается.