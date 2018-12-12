2018-12-13T10:15:26+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В минском аэропорту грузчики украли 8 квадрокоптеров

Обстоятельства устанавливает Следственный комитет
Надежда СЕРГЕЕВА
Поделиться:
В минском аэропорту грузчики похитили восемь квадрокоптеровВ минском аэропорту грузчики похитили восемь квадрокоптеровФото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
Изменить размер текста:

28-летний и 43-летний грузчики транспортно-логистического центра РУП "Национальный аэропорт "Минск" 21 ноября похитили 8 хранившихся там квадрокоптеров, принадлежащих юридическому лицу. Затем вывезли технику за территорию аэропорта и продали. Стоимость похищенного имущества составляет более 6 тысяч рублей, сообщили в СК.

Мужчины задержаны сотрудниками Минского отдела внутренних дел на воздушном транспорте. Действия подозреваемых квалифицированы следователями по ч. 3 ст. 205 (кража) УК Беларуси.

Следователями проводятся неотложные следственные действия по закреплению доказательств, изъято похищенное имущество.

Расследование уголовного дела продолжается.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Белорусские лесхозы начнут продавать новогодние елки с 20 декабря
Фотофакт. 57-летний водитель микроавтобуса пошел на обгон и протаранил встречную «Мазду»
Белстат: реальные доходы белорусов в 2018 году выросли
В Бобруйске пьяная автоледи сбила насмерть пешехода, разнесла забор и и врезалась в стену дома
Больше 200 тысяч туристов из 20 стран отдохнули в этом году в белорусских здравницах
Volkswagen лоб в лоб въехал в маршрутку с пассажирами: есть погибший
Брестскую область засыпало снегом. А 18 декабря снежно будет по всей стране
В Шумилино девушка потратила 240 рублей с карточки подруги на «поцелуйчики» в соцсети
Проголосовали за логотип, который будет представлять Беларусь
Пять дней выходных или шесть? Почему было два варианта переноса рабочих дней в мае?
В Оршанском районе на пожаре погиб человек, спасатели не знают, мужчина это или женщина