В Бресте табачный киоск поставили на велодорожку

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Киоск, который перегораживает велодорожку, возмутил брестчан. Брест при поддержке экспертов ПРООН и других зарубежных экспертов участвует в проекте «СимбиоСити» - это концепция экологически привлекательного города. Один из важных ее пунктов - развитие велосипедного движения.

В Бресте за последний год и правда построили велодорожки, занизили бордюры. А теперь - такое! Мало того что преграда на велодорожке, так еще и, по иронии судьбы, табачный киоск.

- Такая поддержка здорового образа жизни! - иронизируют брестчане.

Правда, выяснилось, киоск поставили неправильно, и его перенесут.

- Место установки ларька было определено управлением архитектуры, администрацией района по согласованию с заказчиком. Но они его поставили самостоятельно и преждевременно без учета проектной документации. В связи с данным нарушением подготовлено предписание для его устранения, - рассказали virtualbrest.by в управлении архитектуры Брестского горисполкома.