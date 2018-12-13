2018-12-13T10:16:39+03:00
Общество
КП Беларусь

В Бресте табачный киоск поставили на велодорожку

Его перенесут
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
Поделиться:
Фото: virtualbrest.byФото: virtualbrest.by
Изменить размер текста:

Киоск, который перегораживает велодорожку, возмутил брестчан. Брест при поддержке экспертов ПРООН и других зарубежных экспертов участвует в проекте «СимбиоСити» - это концепция экологически привлекательного города. Один из важных ее пунктов - развитие велосипедного движения.

В Бресте за последний год и правда построили велодорожки, занизили бордюры. А теперь - такое! Мало того что преграда на велодорожке, так еще и, по иронии судьбы, табачный киоск.

- Такая поддержка здорового образа жизни! - иронизируют брестчане.

Правда, выяснилось, киоск поставили неправильно, и его перенесут.

- Место установки ларька было определено управлением архитектуры, администрацией района по согласованию с заказчиком. Но они его поставили самостоятельно и преждевременно без учета проектной документации. В связи с данным нарушением подготовлено предписание для его устранения, - рассказали virtualbrest.by в управлении архитектуры Брестского горисполкома.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Белорусские лесхозы начнут продавать новогодние елки с 20 декабря
Фотофакт. 57-летний водитель микроавтобуса пошел на обгон и протаранил встречную «Мазду»
Белстат: реальные доходы белорусов в 2018 году выросли
В Бобруйске пьяная автоледи сбила насмерть пешехода, разнесла забор и и врезалась в стену дома
Больше 200 тысяч туристов из 20 стран отдохнули в этом году в белорусских здравницах
Volkswagen лоб в лоб въехал в маршрутку с пассажирами: есть погибший
Брестскую область засыпало снегом. А 18 декабря снежно будет по всей стране
В Шумилино девушка потратила 240 рублей с карточки подруги на «поцелуйчики» в соцсети
Проголосовали за логотип, который будет представлять Беларусь
Пять дней выходных или шесть? Почему было два варианта переноса рабочих дней в мае?
В Оршанском районе на пожаре погиб человек, спасатели не знают, мужчина это или женщина