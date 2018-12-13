На пожаре в Калинковичах эвакуировали 7 человек

Хозяйка в этот момент была у соседки

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Пожар произошел в многоэтажке в Калинковичах. В МЧС поступило сообщение о том, что из окон квартиры на третьем этаже валит дым.

Спасатели локализовали и ликвидировали возгорание. Было очень много дыма, поэтому звено газодымозащитной службы МЧС эвакуировало жильцов из квартир 4-го и 5-го этажей.

Медицинская помощь никому не понадобилась. Хозяйка горящей квартиры в момент пожара была у соседки этажом ниже.

- Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия - нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования, - комментируют в МЧС.