2018-12-13T10:18:09+03:00
Происшествия
КП Беларусь

На пожаре в Калинковичах эвакуировали 7 человек

Хозяйка в этот момент была у соседки
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
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Фото: МЧСФото: МЧС
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Пожар произошел в многоэтажке в Калинковичах. В МЧС поступило сообщение о том, что из окон квартиры на третьем этаже валит дым.

Спасатели локализовали и ликвидировали возгорание. Было очень много дыма, поэтому звено газодымозащитной службы МЧС эвакуировало жильцов из квартир 4-го и 5-го этажей.

Медицинская помощь никому не понадобилась. Хозяйка горящей квартиры в момент пожара была у соседки этажом ниже.

- Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия - нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования, - комментируют в МЧС.

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