На границе задержали белоруса, который прятал под одеждой пистолет, а в машине патроны

Пистолет, патроны и части другого стрелкового оружия нашли у мужчины, который хотел ввезти это в Беларусь. Фото: Госпогранкомитет.

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Тщательно упакованный пистолет прятал под одеждой мужчина, который 11 декабря собирался въехать в Беларусь в пункте пропуска Веселовка на автомобиле «Рено». Пограничники выявили это, когда осматривали водителя с применением технических средств контроля. Предмет, похожий на пистолет, был тщательно упакован в полиэтилен. Это оказался девятимиллиметровый Luger P-08. Кроме пистолета мужчина прятал под одеждой еще два предмета, которые оказались составными частями другого оружия.

Когда осмотрели его машину, нашли под капотом за двигателем небольшую коробочку, в которой было два десятка патронов к пистолету. Нарушителю 56 лет, он гражданин Беларуси.

- Все предметы изъяты сотрудниками таможни для проведения экспертизы. По данному факту продолжается разбирательство, - сообщили в пресс-службе Госпогранкомитета.