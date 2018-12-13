В Турции сошел с рельсов скоростной поезд: есть погибшие

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В аварию попал скоростной пассажирский поезд Анкара - Конья. По уточненной информации местных СМИ, поезд столкнулся маневренным локомотивом. Это произошло спустя 4 минуты после отправления поезда. После удара вагоны врезались в надземный пешеходный переход - он обрушился на поезд.

Два вагона сошли с рельсов и перевернулись. Погибли 4 человека, еще 43 получили травмы.

Авария произошла около 6.30 утра. Сейчас на месте работают экстренные службы.