2018-12-13T10:22:56+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Турции сошел с рельсов скоростной поезд: есть погибшие

ЧП произошло в столице - Анкаре
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
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Фото: http://www.milliyet.com.trФото: http://www.milliyet.com.tr
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В аварию попал скоростной пассажирский поезд Анкара - Конья. По уточненной информации местных СМИ, поезд столкнулся маневренным локомотивом. Это произошло спустя 4 минуты после отправления поезда. После удара вагоны врезались в надземный пешеходный переход - он обрушился на поезд.

Два вагона сошли с рельсов и перевернулись. Погибли 4 человека, еще 43 получили травмы.

Авария произошла около 6.30 утра. Сейчас на месте работают экстренные службы.

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