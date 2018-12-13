В Гомеле мужчина незаконно делал ножи и дарил их родственникам
Поплатился за свое хобби 54-летний гомельчанин. Мужчина увлекался изготовлением ножей. Информация об этом дошла до правоохранительных органов и к гомельчанину пришли сотрудники уголовного розыска второго отделения милиции Железнодорожного РОВД. На балконе его квартиры нашли пять ножей, заготовку ножа и металлическую пластину, из которой мужчина делал лезвия.
Умелец не отрицал, что ножи делал сам. Рассказал, что пользовался изделиями сам и дарил их родственникам, не придавая особого значения тому, что его поделки могут считаться холодным оружием.
-К изготовлению ножей мужчина подходил нестандартно и с душой. Делал удобные рукоятки, кожаные чехлы. Вот только эксперты определили два из пяти ножей не как сувениры, а как холодное оружие, - рассказал оперуполномоченный группы УР ГОМ-2 Железнодорожного РОВД капитан милиции Вячеслав Глинка.
Гомельским городским отделом СК возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 296 УК РБ. За незаконные изготовление либо сбыт холодного оружия ему может грозить наказание в виде общественных работ, штрафа, или исправительные работы на срок до двух лет, или арест, или ограничение свободы на срок до двух лет, или лишение свободы на тот же срок.
Еще больше материалов по теме: «Гомель: новости»