2018-12-13T10:25:17+03:00
Общество
КП Беларусь

В Гомеле мужчина незаконно делал ножи и дарил их родственникам

За это в отношении него возбудили уголовное дело
Наталья ПАРТОЛИНА
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Мужчина делал ножи и дарил их родственникам, за что на него завели уголовное дело. Фото: УВД Гомельского облисполкома.Мужчина делал ножи и дарил их родственникам, за что на него завели уголовное дело. Фото: УВД Гомельского облисполкома.
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Поплатился за свое хобби 54-летний гомельчанин. Мужчина увлекался изготовлением ножей. Информация об этом дошла до правоохранительных органов и к гомельчанину пришли сотрудники уголовного розыска второго отделения милиции Железнодорожного РОВД. На балконе его квартиры нашли пять ножей, заготовку ножа и металлическую пластину, из которой мужчина делал лезвия.

Умелец не отрицал, что ножи делал сам. Рассказал, что пользовался изделиями сам и дарил их родственникам, не придавая особого значения тому, что его поделки могут считаться холодным оружием.

-К изготовлению ножей мужчина подходил нестандартно и с душой. Делал удобные рукоятки, кожаные чехлы. Вот только эксперты определили два из пяти ножей не как сувениры, а как холодное оружие, - рассказал оперуполномоченный группы УР ГОМ-2 Железнодорожного РОВД капитан милиции Вячеслав Глинка.

Гомельским городским отделом СК возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 296 УК РБ. За незаконные изготовление либо сбыт холодного оружия ему может грозить наказание в виде общественных работ, штрафа, или исправительные работы на срок до двух лет, или арест, или ограничение свободы на срок до двух лет, или лишение свободы на тот же срок.

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