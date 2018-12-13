18-летний минчанин распространял наркотики, он может сесть на 15 лет

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18-летний минчанин попался на том, что делал закладки с наркотиками на территории столицы. Распространителя опасных веществ выявили сотрудники наркоконтроля Ленинского РУВД. Накануне он сделал четыре закладки особо опасного психотропного вещества альфа-PVP и курительной смеси, все они были обнаружены и изъяты. Дома у парня нашли и изъяли 5 свертков с запрещенным веществом, 2 мобильных телефона и 3 приспособления для употребления наркотиков. Раньше молодой человек был судим за кражи и грабежи.

- Фрунзенским районным отделом Следственного комитета Республики Беларусь возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 328 УК РБ, - рассказал первый заместитель начальника Ленинского РУВД Сергей Остапчук. - Максимальное наказание за незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов - лишение свободы сроком до 15 лет с конфискацией либо без конфискации имущества.