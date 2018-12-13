2018-12-13T12:21:00+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Минске два пассажира маршрутки и водитель легкового авто в больнице после столкновения

Авария произошла вечером на перекрестке улиц Максима Горецкого и Мазурова
Наталья ПАРТОЛИНА
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В Минске столкнулись маршрутка и легковое авто, трое в больнице. Фото: ГАИ.В Минске столкнулись маршрутка и легковое авто, трое в больнице. Фото: ГАИ.
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Легковой автомобиль столкнулся с маршруткой в Минске вечером 12 декабря. Об этом сообщает belta.by со ссылкой на Госавтоинспекцию.

ДТП произошло на перекрестке улиц Максима Горецкого и Мазурова около 19.40. Автомобиль BMW ехал по Максима Горецкого и, поворачивая на Мазурова, столкнулся с микроавтобусом Volkswagen. Пострадали люди: в больнице оказались двое пассажиров маршрутки и водитель BMW. В ДТП поврежден еще один автомобиль - на отломавшиеся части кузова наехал Peugeot.

Правоохранительные органы проводят проверку по факту ДТП.

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