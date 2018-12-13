Белорусские угонщики любят «Фольксвагены», «Форды» и «Опели»

Чаще всего авто крадут в выходные и в пятницу

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Белорусские угонщики активизируются по пятницам и продолжают красть авто в субботы и воскресенья. В будние дни их активность снижается. К такому выводу пришли в МВД, проанализировав статистику угонов и краж автотранспорта.

Угонять авто в Беларуси - задача неблагодарная. Правоохранители находят 96 процентов авто и возвращают их владельцам. Интересно, что за последние несколько лет не было ни одного потерпевшего, которому бы не вернули машину, угнанную в России и переправленную на территорию РБ.

Чаще всего угоняют «Фольксваген», «Форд» и «Опель». А вот МАЗы, советские «Москвичи» и УАЗы особой любовью угонщиков не пользуются. Среднестатистического портрета угонщика вывести не получается - покуситься на чужое авто может и подросток, и пенсионер. А вот «стимулами» чаще всего бывают алкогольное опьянение или небрежность хозяина авто.

С начала года в Беларуси зарегистрировано более 750 угонов и краж автотранспорта.