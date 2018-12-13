В Минске горел склад предприятия, которое производит краску для печати
Предприятие, на котором производят краску для печати, горело вечером 12 декабря. Спасателей вызвали в 18.54.
Возгорание произошло на складе, сообщает пресс-служба МЧС. На участке производства спиртовых красок загорелась пластиковая тара. Горело также производственное оборудование, промежуточное сырье (компоненты красок для печати) и готовая продукция. Всего огонь охватил площадь 240 квадратных метров.
Спасатели быстро локализовали пожар. Эвакуировать людей не потребовалось, все работники покинули помещение сами. Один из них обратился за медпомощью, его госпитализировали с ожогами и отравлением продуктами горения.
Огонь повредил тару, оборудование, готовую продукцию и промежуточное сырье, помещения здания закопчены.
Предположительно, пожар произошел из-за нарушения технологического процесса линии приготовления краски.
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