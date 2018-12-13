2018-12-13T12:25:53+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Новое в «деле медиков»: в суд ушли дела бывшего замминистра и экс-начальника Гродненского облздрава

Высокопоставленных чиновников обвиняют в получении взяток
Наталья ПАРТОЛИНА
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"Дела медиков" отправили в суд."Дела медиков" отправили в суд.Фото: Оксана БРОВАЧ
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Коррупционный скандал в среде белорусских чиновников от медицины вышел на новый виток: два уголовных дела направлены Генеральной прокуратурой в Верховный суд. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Так, суду предстоит изучить уголовное дело бывшего заместителя Министра здравоохранения Игоря Лосицкого. Его обвиняют в получении взятки как лицо, занимающее ответственное положение. Главный врач 12-й городской стоматологической поликлиники Минска Владимир Кравченок обвиняется в повторном получении взятки в особо крупном размере и злоупотреблении служебными полномочиями, а бывший начальник главного управления здравоохранения Гродненского облисполкома Андрей Стрижак - в получении взятки повторно в крупном размере.

Уголовные дела находились в производстве Следственного управления КГБ. Игорь Лосицкий и Андрей Стрижак остаются под стражей, а Владимир Кравченок - под домашним арестом.

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