Новое в «деле медиков»: в суд ушли дела бывшего замминистра и экс-начальника Гродненского облздрава

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Коррупционный скандал в среде белорусских чиновников от медицины вышел на новый виток: два уголовных дела направлены Генеральной прокуратурой в Верховный суд. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Так, суду предстоит изучить уголовное дело бывшего заместителя Министра здравоохранения Игоря Лосицкого. Его обвиняют в получении взятки как лицо, занимающее ответственное положение. Главный врач 12-й городской стоматологической поликлиники Минска Владимир Кравченок обвиняется в повторном получении взятки в особо крупном размере и злоупотреблении служебными полномочиями, а бывший начальник главного управления здравоохранения Гродненского облисполкома Андрей Стрижак - в получении взятки повторно в крупном размере.

Уголовные дела находились в производстве Следственного управления КГБ. Игорь Лосицкий и Андрей Стрижак остаются под стражей, а Владимир Кравченок - под домашним арестом.