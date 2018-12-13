Лукашенко: «Я абсолютно уверен, если не будет препятствий, нам российского рынка навсегда хватит»

Изменить размер текста: A A

Президент обсудил перспективы сотрудничества Беларуси и российских регионов, в частности Карелии.

Например, Лукашенко предложил создать совместное производство лесозаготовительной техники «Амкодор». БелАЗ, по словам президента, готов участвовать в программе переоснащения парка большегрузных машин в Карелии, МАЗ и «Белкоммунмаш» помогут с пассажирским транспортом.

Отдельно глава государства остановился на экспорте в Карелию белорусских продуктов питания.

- Мы поставляем в Карелию немало продуктов питания. Если вас это устраивает, говорите - сколько, какие, и мы всегда исполним по вашему пожеланию соответствующие заказы. Нам ваш рынок выгоден. Потому что он рядом. Этот рынок, можно даже сказать, премиальный. И мы готовы с вами сотрудничать. Но таким образом, чтобы установленный у вас баланс не нарушать. Я абсолютно уверен, если не будет препятствий, нам российского рынка навсегда хватит. Потому что России есть что производить, что пользуется спросом на мировых рынках. Поэтому надо замещать эту продукцию, - цитирует пресс-служба слова Александра Лукашенко.