2018-12-13T14:23:03+03:00
Политика
КП Беларусь

Лукашенко: «Я абсолютно уверен, если не будет препятствий, нам российского рынка навсегда хватит»

Александр Лукашенко встретился с главой Республики Карелия РФ Артуром Парфенчиковым
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
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Фото: president.gov.byФото: president.gov.by
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Президент обсудил перспективы сотрудничества Беларуси и российских регионов, в частности Карелии.

Например, Лукашенко предложил создать совместное производство лесозаготовительной техники «Амкодор». БелАЗ, по словам президента, готов участвовать в программе переоснащения парка большегрузных машин в Карелии, МАЗ и «Белкоммунмаш» помогут с пассажирским транспортом.

Отдельно глава государства остановился на экспорте в Карелию белорусских продуктов питания.

- Мы поставляем в Карелию немало продуктов питания. Если вас это устраивает, говорите - сколько, какие, и мы всегда исполним по вашему пожеланию соответствующие заказы. Нам ваш рынок выгоден. Потому что он рядом. Этот рынок, можно даже сказать, премиальный. И мы готовы с вами сотрудничать. Но таким образом, чтобы установленный у вас баланс не нарушать. Я абсолютно уверен, если не будет препятствий, нам российского рынка навсегда хватит. Потому что России есть что производить, что пользуется спросом на мировых рынках. Поэтому надо замещать эту продукцию, - цитирует пресс-служба слова Александра Лукашенко.

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