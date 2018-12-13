Экс-главу Лоевского района посадили на 7 лет за взятки песочницей и гаражом

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В четверг в Речице осудили бывшего главу Лоевского райисполкома. За коррупцию чиновника посадили на семь лет с отбыванием срока в колонии усиленного режима и с конфискацией всего имущества. Приговор пока не вступил в законную силу, сообщает пресс-служба Гомельского областного суда.

Сергей Дмитров обвиняется во взятках, часть из которых он брал еще в ту пору, когда руководил сельхозпредприятием «Дубрава-Агро» в Светлогорском районе. По версии обвинения, в 2012 - 2015 годах директор предприятия, вступив в преступный сговор с коммерческими структурами, получал от них незаконные вознаграждения.

Например, взяткой были сруб бани, песочница, гараж. А затем представители фермерского хозяйства и частного предприятия признались, что давали взятки Дмитрову уже как председателю Лоевского райисполкома.

В октябре 2017 года чиновника задержали. Сам экс-глава района свою вину не признает и отрицает взятки.