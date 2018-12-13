Россияне везли через белорусскую границу 10 кг гашиша в бензобаке

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Более 10 кг наркотиков выявили гродненские таможенники в топливном баке автомобиля Volkswagen Passat. Контрабанду нашли в пункте пропуска «Брузги». Легковушка с водителем и пассажиркой, гражданами России, следовала по зеленому коридору. Но когда таможенники просканировали авто с помощью инспекционно-досмотрового комплекса и позвали кинологов, выяснилось, что подозрения были оправданны. В топливном баке был оборудовал тайник, в котором россияне везли 32 свертка общим весом более десяти килограммов. Наркотики плавали прямо в топливе.

- По заключению эксперта Управления Госкомитета судэкспертиз по Гродненской области, в одном из свертков, вскрытом непосредственно в месте обнаружения, находилось четыре брикета со спрессованным смолистым веществом темно-коричневого цвета, которое является опасным наркотическим средством - гашишем. Другие свертки сейчас находятся на экспертизе, - сообщает Государственный таможенный комитет Беларуси.

В отношении россиян возбуждено уголовное дело за незаконное перемещение через границу наркотических средств.