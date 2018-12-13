Очередная отмена концертов в Минске: клубу «порекомендовали» не проводить выступление группы IC3PEAK

Концерты группы уже несколько раз отменяли в России

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За последний месяц по России прокатилась волна отмен концертов: срывают выступления рэперов Хаски и Gone.FLUDD, групп «Френдзона» и IC3PEAK. Сегодня, 13 декабря, дуэт IC3PEAK должен выступить в клубе «Брюгге». Однако поклонники могут их и не увидеть.

- К администрации клуба обратились представители отдела идеологии центрального района Минска и Мингорисполкома, - сообщил глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков в своем канале в Телеграме, на который подписано более 15 тысяч человек. - За этим стоят сотрудники КГБ.

Фото: скриншот.

Последний клип IC3PEAK «Смерти больше нет» набрал почти 10 миллионов просмотров. Концерт в Минске планирует посетить 600 человек - столько продано билетов. Перенести концерт куда-то еще нельзя: по белорусским законам, «гастрольки» выдаются на выступление на конкретной площадке.

- Отдел идеологии рекомендовал клубу не проводить концерт и пригрозил проверками, в ходе которых найдут нарушения, - подтвердил «Медузе» тур-менеджер IC3PEAK Олег Митрофанов.

Напомним, в прошлом году в Минске не смогли выступить рэперы Face и Элджей, хип-хоп-дуэт АИГЕЛ, не получили гастрольные удостоверения группа Die Antwoord, рэперы Schokk, Jubilee, группа RSAC.

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