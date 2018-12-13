2018-12-13T14:51:39+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Фотофакт: фура из-за ДТП перегородила трассу в Речицком районе

Еще один грузовик застрял на разделительной полосе, когда объезжал место аварии
Павел МИЦКЕВИЧ
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Фура из-за ДТП перегородила трассу под Речицей. Фото: vk.com/zello_rechitsaФура из-за ДТП перегородила трассу под Речицей. Фото: vk.com/zello_rechitsa
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Автопоезд и легковушка столкнулись на трассе М10 Гомель - Кобрин в Речицком районе. По предварительной информации, водитель большегруза Scania не справился с управлением - из-за мокрого снега и метели дорога стала скользкой, машину развернуло поперек дороги. Затем в грузовик врезалась легковая машина Ford. Еще одна фура пыталась объехать место аварии и застряла на разделительной полосе. Все это вызвало затор на магистрали.

ДТП произошло в восьмом часу утра в четверг - когда было еще темно, сообщают подписчики группы «Речица Автопомощь».

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