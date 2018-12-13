Фотофакт: огромная очередь за новогодними подарками выстроилась в Солигорске

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За новогодними подарками предприятия «Беларуськалий» в четверг, 13 декабря, в Солигорске выстроилась огромная очередь из сотен человек. Уже с самого утра, под мокрым снегом с метелью, люди стояли на улице.

«Беларуськалий» раздавал подарки своим бывшим работникам и пенсионерам. Каждый весит около 1,5 кг, а всего подарков планируется выдать почти тысячу, сообщает kurjer.info.

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