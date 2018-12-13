В Минске ищут добровольцев для тестирования самого большого VR-парка Европы

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В Минске 21 декабря откроют Teleport - самый большой парк виртуальной реальности в Европе. Вход для семьи из четырех человек будет стоить 80 рублей. А сейчас проходит испытание парка в максимально приближенных к реальности условиях. Для проведения стресс-теста объявили набор пионеров-добровольцев. Желающих первыми опробовать VR последнего поколения приглашают заполнить анкету. Организаторы отберут 50 человек, которые 17 декабря проведут тестирование.

- Среди требований к кандидатам - хороший вестибулярный аппарат, потому что в VR-шлеме придется провести много времени. Желательно, но не обязательно хоть раз в жизни сыграть в World of Tanks, потому что одна из зон парка предназначена для игры в объемные танчики и другие популярные игры, которые сейчас активно уходят в 3D, - рассказали KP.BY организаторы.

Сначала участников ждет разминка с 18 игровыми симуляторами, каждый из которых стоит 15 тыс. долларов. А в конце добровольцам предстоит затестить пиццу, которую готовят летающие VR-дроны.

Но главным испытанием станет битва на Polygon VR - в уникальном игровом пространстве на площади 240 кв. метров. Команде первопроходцев предложат объединиться и сражаться против системы, а затем разделиться на два лагеря и играть друг против друга.