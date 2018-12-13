2018-12-13T16:15:16+03:00
Политика
КП Беларусь

Лукашенко пригрозил России уходом на другие рынки

Президент уверен, что Беларуси всегда хватит российского рынка, «если не будет препятствий»
Павел МИЦКЕВИЧ
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Лукашенко встретился с главой Карелии. Фото: president.gov.byЛукашенко встретился с главой Карелии. Фото: president.gov.by
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На встрече с главой Карелии президент Беларуси 13 ноября заявил, что сотрудничество с российскими регионами - это одна из основ стратегических отношений между Беларусью и РФ. Но «если Россия дальше будет проводить такую политику», Беларусь уйдет на другие рынки, предупредил Александр Лукашенко. Он объяснил: раз идет атака в отношении белорусской продукции, поставлена задача диверсифицировать рынки:

- Это аксиома для любого государства. Нельзя замыкаться даже на самое дружественное и братское государство - один рынок, не имея других, - цитирует пресс-служба президента.

Он уверен, что Беларуси всегда хватит российского рынка, «если не будет препятствий»:

- Нам ваш рынок выгоден. Потому что он рядом. Этот рынок, можно даже сказать, премиальный. И мы готовы с вами сотрудничать. Но таким образом, чтобы установленный у вас баланс не нарушать. Более того, мы вам помогаем и будем помогать, если в этом есть необходимость, понимая, что мы себе конкуренцию создаем. Но у братских государств не должно быть такого подхода.

По словам Лукашенко, в последнее время часто приходится слышать, что Россия закрывает поставки белорусской продукции. Но белорусский президент считает, что это «обычная конкуренция», а иногда Беларусь упрекают в демпинге:

- Я часто руководителям России говорю: вы скажите, создайте компанию какую-то крупную, и мы через нее будем поставлять на всю Россию. Мы вам поставляем за рубль, а вы продавайте за 10, если считаете, что россияне очень богатые. То есть здесь просто идет недобросовестная конкуренция. Дело абсолютно не в качестве.

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