2018-12-13T17:31:52+03:00
Общество
КП Беларусь

Дмитрий Медведев: Каждое посещение крепости оставляет неизгладимое впечатление

Премьер-министр России прибыл в Брест на заседание Совмина Союзного государства с участием премьер-министра Беларуси Сергея Румаса
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
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Дмитрий Медведев побывал на экскурсии в Брестской крепости.Дмитрий Медведев побывал на экскурсии в Брестской крепости.Фото: Оксана БРОВАЧ
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Встреча глав правительств двух государств состоялась в Бресте 13 декабря. Перед началом заседания Совмина делегации побывали в Брестской крепости.

- Каждое посещение Брестской крепости оставляет неизгладимое впечатление. Бессмертный подвиг героев-защитников крепости будет всегда в памяти благодарных потомков. Спасибо всем тем, кто помогает сохранить эту память, - оставил Дмитрий Медведев запись в книге гостей музея в Брестской крепости.

Сергей Румас и Дмитрий Медведев возложили венки к Вечному огню.

Сергей Румас и Дмитрий Медведев возложили венки к Вечному огню.

Из бюджета Союзного государства на реконструкцию и сохранение сооружений Брестской крепости в 2018 - 2020 годах выделили более 319 миллионов рублей (около 4,8 миллиона долларов), пишет belta.by.

К концу года в мемориальном комплексе планируют открыть музей в полубашне юго-восточной казармы. Трехмерную историческую панораму там создает творческая мастерская из Санкт-Перебурга.

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