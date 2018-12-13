Беларусь и ЕС решили сложные вопросы по упрощению визового режима

МИД: Беларусь заинтересована в подписании соглашения с Евросоюзом об упрощении визового режима

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Благодаря совместной работе Беларусь и ЕС решили ряд сложных вопросов, заявил пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз на брифинге в Минске 13 декабря. В частности, сохранена возможность получения виз гражданами Беларуси в посольствах стран Евросоюза, а не только в визовых центрах:

- На сегодняшний день мы нашли приемлемые для всех положения документа, - цитирует БелаПАН представителя Министерства иностранных дел. - Беларусь с первого дня была и остается заинтересованной в подписании соглашения с Евросоюзом об упрощении визового режима.

Кроме того, он заметил, что «в последнее время кто-то пытается превратить практически законченный переговорный процесс в какую-то игру в одни ворота», однако, по его мнению, «это второстепенно».

Анатолий Глаз подчеркнул, что число выдаваемых белорусам виз не возрастет после подписания соглашения, а сократится - ведь многократных и долгосрочных виз станут выдавать больше.