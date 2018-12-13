Беларусь может потерять $8 - 12 млрд. из-за налогового маневра России

Республиканский бюджет на 2019 год сформирован по пессимистическому сценарию

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Потери из-за налогового маневра в России в 2019 году Беларусь оценивает в сумму около 300 млн. долларов (630 млн. белорусских рублей). А суммарные потери в ближайшие пять лет могут составить от 8 до 12 млрд. долларов, заявил министр финансов Беларуси Максим Ермолович.

Как рассказал глава Минфина, республиканский бюджет на 2019 год сформирован по пессимистическому сценарию работы экономики - с учетом отрицательного влияния налогового маневра РФ. Однако Беларусь надеется на урегулирование вопроса о компенсациях из-за налогового маневра восточной соседки.

- Оценки зависят от цены на нефть, - цитирует Ермоловича belta.by. - Надеюсь, что удастся в ходе переговоров избежать таких существенных потерь и мы найдем решение этой проблемы.

Ранее пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт заявила в интервью телеканалу «Беларусь 1», что страна может потерять до 11 млрд. долларов в предстоящие четыре года из-за налогового маневра в России. Кроме Беларуси пострадать также могут Армения и Кыргызстан.