2018-12-14T14:30:00+03:00
Спорт
КП Беларусь

БАТЭ в Лиге Европы обыграл ПАОК и вышел в плей-офф

Борисовчане добились такого достижения в третий раз в своей истории
Владимир КРИУЛИН
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БАТЭ наведался в гости к ПАОКу имея хорошие виды на плей-офф Лиги Европы.БАТЭ наведался в гости к ПАОКу имея хорошие виды на плей-офф Лиги Европы.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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К завершающему туру групповой стадии Лиги Европы БАТЭ подошел с хорошими видами на выход в плей-офф. «Челси» давно обеспечил первое место - 15 очков. У БАТЭ и «Види» было по 6 баллов, у ПАОКа - 3. То есть при определенных раскладах БАТЭ устраивала даже ничья в гостях у ПАОКа, чтобы остаться на втором месте.

БАТЭ в первом тайме сделал отличную заявку на успех: Максим Скавыш на 18-й минуте и Николай Сигневич на 42-й минуте (с пенальти) забили мячи. Сигневич сразу после перерыва довел счет до крупного - 3:0. ПАОК смог ответить голом, вскоре Сигневич схлопотал красную карточку. Но «желто-синие» отстояли победный результат (3:1) и вышли в плей-офф Лиги Европы.

Это третий случай, когда белорусский клуб оказывается в стадии плей-офф Лиги Европы. Ранее БАТЭ там оказывался, заняв третье место в группе Лиги чемпионов и второе в Лиге Европы.

БАТЭ вышел в плей-офф Лиги Европы и уже заработал 10 млн долларов

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