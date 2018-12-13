2018-12-14T10:09:36+03:00
Здоровье
КП Беларусь

В Беларуси впервые провели гибридную операцию на сердце

В мире такого рода операций проведено немного
Надежда СЕРГЕЕВА
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В Беларуси первый раз провели гибридную операцию на сердце. Фото с сайта pixabay.comВ Беларуси первый раз провели гибридную операцию на сердце. Фото с сайта pixabay.com
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В области кардиохирургии это классическая операция по гибридной технологии. Как считает директор РНПЦ "Кардиология" Александр Мрочек, такие операции - это будущее кардиохирургии в целом.

Первая операция была выполнена 63-летней минчанке. После перенесенного инфаркта миокарда с большой аневризмой левого желудочка у женщины развилась ишемическая кардиомиопатия.

Как пояснил директор центра, при таких патологиях аневризма не участвует в сокращении сердца, вызывая тем самым сердечную недостаточность, что сокращает жизнь пациента. А уменьшение размера аневризмы с помощью хирургического вмешательства, соответственно, продлевает человеку жизнь.

Особенностью такого вмешательства является то, что у операционного стола находится и кардиохирург, который работает на открытом сердце, и интервенционный кардиолог, который производит определенные манипуляции через сосуды, пишет belta.by.

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