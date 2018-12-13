Румас и Медведев не подписали соглашение о взаимном признании виз

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Заседание Совета Министров Союзного государства прошло 13 декабря в Бресте.

- Сегодня мы не подписывали визовое соглашение. Белорусская сторона к заседанию Совмина не успела закончить внутригосударственные процедуры. Думаю, что в ближайшее время мы их закончим и соглашение будет готово к подписанию, - сказал премьер-министр Беларуси Сергей Румас.

Соглашение о взаимном признании виз создаст правовые условия для того, чтобы граждане третьих стран в Союзном государстве перемещались по одной визе, которую они получат в Беларуси или России. После вступления в силу документа иностранцам для пребывания на территории Беларуси и России не нужно будет получать две визы.

Документ предполагает, что иностранцы, которые имеют визу одной страны, могут въезжать, выезжать и пребывать на территории другой стороны в течение срока действия визы, сообщает belta.by.