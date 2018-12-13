КП Беларусь
В Полоцке пришлось заменить главную новогоднюю елку
Прошлую ель подрезали и перенесли в другое место
В Полоцке пришлось поменять главную новогоднюю елку. Фото с сайта gorod214.by
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Новогодняя ель простояла на главной площади всего один день. Ее подрезали на несколько метров и установили в микрорайоне Аэродром.
Елку повредили при транспортировке, затем установили на площади Свободы, а потом все-таки увезли, пишет портал gorod214.by.
Директор полоцкого ЖКХ Александр Михалевич рассказал об инциденте с перевозкой и пообещал, что эту елку «починят» и установят в микрорайоне Аэродром.
Как он и обещал, новую главную праздничную ель города в Полоцке установили 13 декабря.