2018-12-14T10:15:33+03:00
Общество
КП Беларусь

В Полоцке пришлось заменить главную новогоднюю елку

Прошлую ель подрезали и перенесли в другое место
Надежда СЕРГЕЕВА
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В Полоцке пришлось поменять главную новогоднюю елку. Фото с сайта gorod214.byВ Полоцке пришлось поменять главную новогоднюю елку. Фото с сайта gorod214.by
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Новогодняя ель простояла на главной площади всего один день. Ее подрезали на несколько метров и установили в микрорайоне Аэродром.

Елку повредили при транспортировке, затем установили на площади Свободы, а потом все-таки увезли, пишет портал gorod214.by.

Директор полоцкого ЖКХ Александр Михалевич рассказал об инциденте с перевозкой и пообещал, что эту елку «починят» и установят в микрорайоне Аэродром.

Как он и обещал, новую главную праздничную ель города в Полоцке установили 13 декабря.

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