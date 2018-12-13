В могилевских маршрутках дорожает проезд

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Подорожание проезда в городском транспорте составило 10 процентов, в то время как в маршрутках цена выросла сразу на 20 процентов. Прежняя стоимость билета составляла 1 рубль.

Неравнодушные могилевчане создали петицию, в которой обращаются к горисполкому с требованием вернуть старую цену. В петиции они обращают внимание на неудобства, создаваемые подорожанием, для пассажиров и для водителей. Если раньше можно было расплачиваться одной монетой, то теперь нужно искать как минимум вторую. Водителям же зачастую приходится буквально «закапываться» в поисках сдачи, при этом управляя переполненным пассажирами транспортным средством. Это вопрос не только удобства, но и безопасности движения, пишет сайт mogilev.online.

Некоторые считают, что резкое повышение стоимости может нарушать антимонопольное законодательство.