2018-12-14T10:16:33+03:00
Экономика
КП Беларусь

В могилевских маршрутках дорожает проезд

Становится все больше маршрутов с ценой проезда 1,2 рубля
Надежда СЕРГЕЕВА
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В могилевских маршрутках резко дорожает проезд. Фото с сайта vk.com/ilovemogilevВ могилевских маршрутках резко дорожает проезд. Фото с сайта vk.com/ilovemogilev
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Подорожание проезда в городском транспорте составило 10 процентов, в то время как в маршрутках цена выросла сразу на 20 процентов. Прежняя стоимость билета составляла 1 рубль.

Неравнодушные могилевчане создали петицию, в которой обращаются к горисполкому с требованием вернуть старую цену. В петиции они обращают внимание на неудобства, создаваемые подорожанием, для пассажиров и для водителей. Если раньше можно было расплачиваться одной монетой, то теперь нужно искать как минимум вторую. Водителям же зачастую приходится буквально «закапываться» в поисках сдачи, при этом управляя переполненным пассажирами транспортным средством. Это вопрос не только удобства, но и безопасности движения, пишет сайт mogilev.online.

Некоторые считают, что резкое повышение стоимости может нарушать антимонопольное законодательство.

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