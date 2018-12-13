Пьяный мужчина в Кличеве угрожал взорвать школу

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Срочная эвакуация была проведена в школе Кличева 13 декабря, сообщает агентство Минск-Новости.

В 15.30 в класс во время факультативных занятий зашел мужчина, явно выпивший, и заявил, что сейчас произойдет взрыв. Случайным свидетелем угроз стал проходивший мимо учитель, который и задержал "террориста" до приезда милиции. Из-за угрозы взрыва было эвакуировано 48 детей и 22 сотрудника учебного заведения. В результате инцидента никто не пострадал.

Возбуждено уголовное дело по заведомо ложному сообщению о готовящемся взрыве - п. 1 ст. 340 УК Беларуси.