В Брестском районе горел Дом культуры: спасли 10 человек, и здание удалось сохранить

В результате огнем повреждены декорации и инвентарь на площади 10 квадратных метров в подвальном помещении. Фото: МЧС

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В четверг, 13 декабря, в 19.25 спасателям сообщили о пожаре в Доме культуры, который находится в агрогородке Черни Брестского района. Когда расчеты подразделения МЧС прибыли к месту возгорания, из подвального помещения здания шел сильный дым.

Пожар был оперативно локализован и ликвидирован спасателями. Со второго этажа здания были эвакуированы 10 человек. Пострадавших нет. В результате огнем повреждены декорации и инвентарь на площади 10 квадратных метров в подвальном помещении. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая на данный момент версия - нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования, сообщает МЧС.