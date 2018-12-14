2018-12-14T12:18:51+03:00
Политика
КП Беларусь

Медведев: «Россия готова и дальше продвигаться по пути строительства Союзного государства»

Премьер-министры Беларуси и России провели в Бресте заседание Совета министров Союзного государства
Евгения ПОПКО
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Премьер-министры Беларуси и России провели в Бресте заседание Совета министров Союзного государства. Фото: postkomsg.comПремьер-министры Беларуси и России провели в Бресте заседание Совета министров Союзного государства. Фото: postkomsg.com
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Премьер-министры Беларуси и России Сергей Румас и Дмитрий Медведев провели в Бресте заседание Совета министров Союзного государства.

Они рассмотрели более 20 вопросов, сообщается на сайте Постоянного комитета Союзного государства.

- Главным индикатором двусторонних отношений был и остается взаимный товарооборот. К сожалению, в 2018 году дисбаланс в торговле товарами между Беларусью и Россией усиливается, по итогам 10 месяцев отрицательное сальдо взаимной торговли увеличилось на $3,3 млрд. Причина этого - мы медленно движемся по решению важных для белорусской стороны проблемных экономических вопросов, - заявил Сергей Румас.

Дмитрий Медведев говорил о важности программы, которая затрагивает период с 2018 по 2022 годы.

- Если говорить о наших интеграционных проектах, то здесь есть два сценария. Один - консервативный, при сохранении контуров того Союзного государства, которое было создано, без повышения уровня интеграции до тех пределов, подчеркиваю, которые установлены в договоре от 8 декабря 1999 года, без формирования всех институтов, которые заложены в этот договор. (...) Но (...) хочу особо подчеркнуть: Россия готова и дальше продвигаться по пути строительства Союзного государства, включая создание единого эмиссионного центра, единой таможенной службы, суда, счетной палаты. В том порядке, который предусмотрен договором о создании Союзного государства от 8 декабря 1999 года. В этом случае нужно проводить единую налоговую политику, политику в области ценообразования, тарифообразования в той части, которая сейчас не передана Евразийской комиссии. Какой из этих вариантов выбрать, надо обсуждать здесь, на союзном Совмине, и на Высшем государственном совете, на уровне президентов двух стран, - сказал Дмитрий Медведев.

На заседании также обсуждалось соглашение о взаимном признании виз внутри Союзного государства. Но пока его не подписали.

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