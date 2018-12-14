ЧП в Минске: в машине нашли ртуть

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Минским спасателям поступило сообщение о том, что в «Киа Спортейдж» при ремонте системы отопления найдено вещество, похожее на ртуть. К месту ЧП направили службу химической и радиационной защиты, сообщает МЧС.

Подозрения подтвердились: спасатели из системы отопления легковушки, которая принадлежит предпринимателю, изъяли 50 граммов ртути. Опасное вещество было помещено на склад до утилизации. К счастью, пострадавших нет, не произошло и загрязнения окружающей среды. Каким образом ртуть оказалась в машине, сейчаc выясняется.