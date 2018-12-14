2018-12-14T12:19:38+03:00
Общество
КП Беларусь

ЧП в Минске: в машине нашли ртуть

Опасное вещество изъяли из авто спасатели
Евгения ПОПКО
Поделиться:
Опасное вещество обнаружили в «Киа Спортейдж» при ремонте системы отопления. Фото: МЧСОпасное вещество обнаружили в «Киа Спортейдж» при ремонте системы отопления. Фото: МЧС
Изменить размер текста:

Минским спасателям поступило сообщение о том, что в «Киа Спортейдж» при ремонте системы отопления найдено вещество, похожее на ртуть. К месту ЧП направили службу химической и радиационной защиты, сообщает МЧС.

Подозрения подтвердились: спасатели из системы отопления легковушки, которая принадлежит предпринимателю, изъяли 50 граммов ртути. Опасное вещество было помещено на склад до утилизации. К счастью, пострадавших нет, не произошло и загрязнения окружающей среды. Каким образом ртуть оказалась в машине, сейчаc выясняется.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Белорусские лесхозы начнут продавать новогодние елки с 20 декабря
Фотофакт. 57-летний водитель микроавтобуса пошел на обгон и протаранил встречную «Мазду»
Белстат: реальные доходы белорусов в 2018 году выросли
В Бобруйске пьяная автоледи сбила насмерть пешехода, разнесла забор и и врезалась в стену дома
Больше 200 тысяч туристов из 20 стран отдохнули в этом году в белорусских здравницах
Volkswagen лоб в лоб въехал в маршрутку с пассажирами: есть погибший
Брестскую область засыпало снегом. А 18 декабря снежно будет по всей стране
В Шумилино девушка потратила 240 рублей с карточки подруги на «поцелуйчики» в соцсети
Проголосовали за логотип, который будет представлять Беларусь
Пять дней выходных или шесть? Почему было два варианта переноса рабочих дней в мае?
В Оршанском районе на пожаре погиб человек, спасатели не знают, мужчина это или женщина