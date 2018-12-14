На даче в Ганцевичском районе убили минчанина

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Убийство 36-летнего мужчины произошло 9 декабря в дачном доме в деревне Огаревичи в Ганцевичском районе. Скорую помощь и милицию на место происшествия вызвал его знакомый. Медики констатировали смерть минчанина.

Знакомого этого мужчины вскоре задержали по подозрению в совершении преступления. Возбуждено уголовное дело по факту убийства, сообщает официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области Дмитрий Иванюк. Ведется следствие, назначены экспертизы, которые установят причину смерти.

Как пишет местная газета "Ганцевичский час", дом в деревне семья убитого минчанина купила около двух лет назад. На дачном участке они выращивали овощи. Односельчане говорят, что столичные жители были вежливыми, с соседями не конфликтовали.