2018-12-14T12:48:44+03:00
Общество
КП Беларусь

Лукашенко встретился с российскими журналистами: «Часто слышу такие фразы: ну что мы кормим все время Беларусь?»

По словам президента, еще остаются вопросы в повестке дня белорусско-российского сотрудничества
Евгения ПОПКО
Поделиться:
Сегодня, 14 декабря, президент Беларуси общается с российскими журналистами. Фото: belta.byСегодня, 14 декабря, президент Беларуси общается с российскими журналистами. Фото: belta.by
Изменить размер текста:

На встрече с российскими СМИ Александр Лукашенко рассказал, что в повестке дня белорусско-российского сотрудничества остаются нерешенные вопросы.

- Мы давно планировали эту встречу. Откровенно говоря, готовились подвести итоги белорусско-российского взаимодействия. Но, увы, вопросы пока, к сожалению, остаются. И в ближайшее время мы вместе с моим российским коллегой постараемся их разрешить. Так что информационные поводы еще вам будут обеспечены, - приводит слова президента belta.by.

Александр Лукашенко ответил и на иногда звучащие претензии о многомиллиардной поддержке со стороны России.

- Очень часто я читаю в СМИ, слышу даже от сторонников нашего союза такие фразы: ну что мы кормим все время Беларусь? А некоторые даже подсчитали, что за время независимости нам аж 100 млрд. долларов отвалили. Я когда это читаю, думаю, что если бы 100 млрд. долларов, то белорусы подавились бы просто от такого огромного количества купюр, которые поступили в иностранной валюте от нашего братского государства. Полная чепуха, - сказал президент.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Александр Лукашенко: Если не будет препятствий, нам российского рынка навсегда хватит

Президент подчеркнул, что белорусские предприятия поставляют в Россию только качественные продукты питания (читать далее)

Лукашенко угостил российских журналистов яблочным соком без сахара

И похвалился, что в этом году деревья, которые он посадил сам, дали небывалый урожай (читать далее)

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Белорусские лесхозы начнут продавать новогодние елки с 20 декабря
Фотофакт. 57-летний водитель микроавтобуса пошел на обгон и протаранил встречную «Мазду»
Белстат: реальные доходы белорусов в 2018 году выросли
В Бобруйске пьяная автоледи сбила насмерть пешехода, разнесла забор и и врезалась в стену дома
Больше 200 тысяч туристов из 20 стран отдохнули в этом году в белорусских здравницах
Volkswagen лоб в лоб въехал в маршрутку с пассажирами: есть погибший
Брестскую область засыпало снегом. А 18 декабря снежно будет по всей стране
В Шумилино девушка потратила 240 рублей с карточки подруги на «поцелуйчики» в соцсети
Проголосовали за логотип, который будет представлять Беларусь
Пять дней выходных или шесть? Почему было два варианта переноса рабочих дней в мае?
В Оршанском районе на пожаре погиб человек, спасатели не знают, мужчина это или женщина