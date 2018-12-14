Лукашенко встретился с российскими журналистами: «Часто слышу такие фразы: ну что мы кормим все время Беларусь?»

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На встрече с российскими СМИ Александр Лукашенко рассказал, что в повестке дня белорусско-российского сотрудничества остаются нерешенные вопросы.

- Мы давно планировали эту встречу. Откровенно говоря, готовились подвести итоги белорусско-российского взаимодействия. Но, увы, вопросы пока, к сожалению, остаются. И в ближайшее время мы вместе с моим российским коллегой постараемся их разрешить. Так что информационные поводы еще вам будут обеспечены, - приводит слова президента belta.by.

Александр Лукашенко ответил и на иногда звучащие претензии о многомиллиардной поддержке со стороны России.

- Очень часто я читаю в СМИ, слышу даже от сторонников нашего союза такие фразы: ну что мы кормим все время Беларусь? А некоторые даже подсчитали, что за время независимости нам аж 100 млрд. долларов отвалили. Я когда это читаю, думаю, что если бы 100 млрд. долларов, то белорусы подавились бы просто от такого огромного количества купюр, которые поступили в иностранной валюте от нашего братского государства. Полная чепуха, - сказал президент.

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