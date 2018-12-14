КП Беларусь
Лукашенко о цензуре: «Я категорический противник закрывать кому-то рот»
Президент считает, что цензуры в информационной сфере быть не должно
На встрече с журналистами президент высказался о цензуре. Фото: БелТА
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Сегодня на встрече с российскими журналистами президент заявил, что цензуры в информационной сфере быть не должно.
- Цензуры ни в коем случае быть не должно, но должны быть внутренний авторский самоконтроль и умение соблюдать баланс черного и белого, - цитирует Александра Лукашенко belta.by. - Я категорический противник кому-то закрывать рот. И не только потому что я такой демократ. Я исхожу из прагматической точки зрения: все это бесполезно. А еще хуже - это во вред.
Лукашенко добавил, что цензура особенно бессмысленна в эпоху интернета:
- Время изменилось. Почти половина населения сидит в интернете, и они там все видят.