Лукашенко о цензуре: «Я категорический противник закрывать кому-то рот»

Президент считает, что цензуры в информационной сфере быть не должно

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Сегодня на встрече с российскими журналистами президент заявил, что цензуры в информационной сфере быть не должно.

- Цензуры ни в коем случае быть не должно, но должны быть внутренний авторский самоконтроль и умение соблюдать баланс черного и белого, - цитирует Александра Лукашенко belta.by. - Я категорический противник кому-то закрывать рот. И не только потому что я такой демократ. Я исхожу из прагматической точки зрения: все это бесполезно. А еще хуже - это во вред.

Лукашенко добавил, что цензура особенно бессмысленна в эпоху интернета:

- Время изменилось. Почти половина населения сидит в интернете, и они там все видят.