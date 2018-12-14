КП Беларусь
Лукашенко: «Как только появится возможность, хочу посетить Чечню»
Президента Беларуси пригласил к себе в гости Рамзан Кадыров
Президент общается с российскими журналистами. Фото: БелТА
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Президент Беларуси намерен посетить Чеченскую Республику, как только появится возможность. Об этом он сообщил на встрече с российскими журналистами. Александр Лукашенко отметил, что его пригласил к себе в гости Рамзан Кадыров, и, как только будет возможность, он посетит Чечню, сообщает belta.by.