Лукашенко: «Я сказал премьерам ЕАЭС - знаете, не было бы счастья, да несчастье помогло»

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- Я сказал премьерам ЕАЭС - знаете, не было бы счастья, да несчастье помогло, - сказал Александр Лукашенко на встрече с российскими журналистами. - Нам надо сейчас здесь объединиться, как вы сказали, при давлении этом внешнем и свое счастье искать здесь. Так почему не ищете?

Президент затронул и тему газа.

- Мелкие проблемы - их не то что надо не видеть, отбросить... Их не надо создавать. Что мы деремся? Ладно, вы не продадите нам 5 млрд. куб. м газа дополнительно. Куда вы денете этот природный газ при том бешеном темпе, когда уходят от традиционных углеводородов? - цитирует Лукашенко belta.by.

Александр Лукашенко отметил, что Беларуси нужны равные условия.