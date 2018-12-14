2018-12-14T14:43:27+03:00
Политика
КП Беларусь

Лукашенко: «Я сказал премьерам ЕАЭС - знаете, не было бы счастья, да несчастье помогло»

Президент Беларуси считает важным продолжать интеграцию с Россией и в ЕАЭС
Евгения ПОПКО
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Александр Лукашенко заявил на встрече с российскими журналистами:"Нам надо сейчас здесь объединиться"Александр Лукашенко заявил на встрече с российскими журналистами:"Нам надо сейчас здесь объединиться"Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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- Я сказал премьерам ЕАЭС - знаете, не было бы счастья, да несчастье помогло, - сказал Александр Лукашенко на встрече с российскими журналистами. - Нам надо сейчас здесь объединиться, как вы сказали, при давлении этом внешнем и свое счастье искать здесь. Так почему не ищете?

Президент затронул и тему газа.

- Мелкие проблемы - их не то что надо не видеть, отбросить... Их не надо создавать. Что мы деремся? Ладно, вы не продадите нам 5 млрд. куб. м газа дополнительно. Куда вы денете этот природный газ при том бешеном темпе, когда уходят от традиционных углеводородов? - цитирует Лукашенко belta.by.

Александр Лукашенко отметил, что Беларуси нужны равные условия.

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