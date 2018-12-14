2018-12-14T14:44:36+03:00
Политика
КП Беларусь

Лукашенко: «Мы извинялись друг перед другом на этом заседании»

Президент Беларуси рассказал, кто перед кем извинялся на саммите Евразийского экономического союза в Санкт-Петербурге
Евгения ПОПКО
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Лукашенко рассказал подробности встречи глав государств на саммите Евразийского экономического союзаЛукашенко рассказал подробности встречи глав государств на саммите Евразийского экономического союзаФото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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Президент Беларуси на встрече с российскими журналистами рассказал подробности дискуссии, которая произошла между главами государств на саммите Евразийского экономического союза в Санкт-Петербурге.

- Они (российские журналисты. - Ред.) обязательно меня там за руки схватят, зная, что я, конечно, не пройду мимо микрофона, если человек спрашивает. Я уважаю журналиста, отвечаю ему на вопрос. Говорю, что там накал был, что пришлось друг перед другом извиняться (…), - цитирует президента belta.by. - Что они делают: дают перепалку с Путиным в открытом эфире, а дальше, что Лукашенко пришлось извиняться перед Путиным за то, что он с ним вступил в разговор. Да Господь с вами! Я бы ниже своего достоинства посчитал за это извиняться. Мы извинялись там… Я перед Николом (исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян) извинялся, что на него нападал там по разным причинам. Путин извинялся перед всеми. Там же такая каша была… Назарбаев начал извиняться. И это действительно было - мы извинялись друг перед другом на этом заседании.

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