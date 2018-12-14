2018-12-14T14:46:03+03:00
Политика
КП Беларусь

Лукашенко угостил российских журналистов яблочным соком без сахара

И похвалился, что в этом году деревья, которые он посадил сам, дали небывалый урожай
Янина Горецкая
Поделиться:
Александр Лукашенко обратился к российским журналистам на пресс-конференции в МинскеАлександр Лукашенко обратился к российским журналистам на пресс-конференции в МинскеФото: Павел МАРТИНЧИК
Изменить размер текста:

- А что вы не пьете сок, он без сахара. Я специально распорядился вам его поставить, ­- обратился Александр Лукашенко к российским журналистам на пресс-конференции в Минске 14 декабря. В зале присутствует около 80 журналистов.

Как передает Sputnik Беларусь, президент объяснил, что в этом году было так много яблок, что он не знал, куда их девать, и распорядился сделать сок без сахара. Причем яблоки из сада, который Лукашенко сам посадил.

Фото: скрин из facebook

Фото: скрин из facebook

- У меня на родине на пустыре, где мы с мамой доили коров, посадил сад, и столько было яблок, я отправил на комбинат на переработку!

Во время очередной паузы Лукашенко предложил журналистам попробовать белорусские конфеты с коньяком производства «Коммунарки».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Белорусские лесхозы начнут продавать новогодние елки с 20 декабря
Фотофакт. 57-летний водитель микроавтобуса пошел на обгон и протаранил встречную «Мазду»
Белстат: реальные доходы белорусов в 2018 году выросли
В Бобруйске пьяная автоледи сбила насмерть пешехода, разнесла забор и и врезалась в стену дома
Больше 200 тысяч туристов из 20 стран отдохнули в этом году в белорусских здравницах
Volkswagen лоб в лоб въехал в маршрутку с пассажирами: есть погибший
Брестскую область засыпало снегом. А 18 декабря снежно будет по всей стране
В Шумилино девушка потратила 240 рублей с карточки подруги на «поцелуйчики» в соцсети
Проголосовали за логотип, который будет представлять Беларусь
Пять дней выходных или шесть? Почему было два варианта переноса рабочих дней в мае?
В Оршанском районе на пожаре погиб человек, спасатели не знают, мужчина это или женщина