2018-12-14T13:11:14+03:00
Политика
КП Беларусь

Лукашенко угостил российских журналистов яблочным соком без сахара

И похвалился, что в этом году деревья, которые он посадил сам, дали небывалый урожай
Янина Горецкая
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Александр Лукашенко обратился к российским журналистам на пресс-конференции в МинскеАлександр Лукашенко обратился к российским журналистам на пресс-конференции в МинскеФото: Павел МАРТИНЧИК
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– А что вы не пьете сок, он без сахара. Я специально распорядился вам его поставить, ­– обратился Александр Лукашенко к российским журналистам на пресс-конференции в Минске 14 декабря. В зале присутствует около 80 журналистов.

Как передает Sputnik Беларусь, президент объяснил, что в этом году было так много яблок, что он не знал, куда их деть, и распорядился сделать сок без сахара. Причем яблоки из сада, который Лукашенко сам посадил.

Фото: скрин из facebook

Фото: скрин из facebook

– У меня на родине на пустыре, где мы с мамой доили коров, посадил сад, и столько было яблок, я отправил на комбинат на переработку!

Во время очередной паузы Лукашенко предложил журналистам попробовать белорусские конфеты с коньяком производства «Коммунарки».

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